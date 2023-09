Thanksgiving: in rete l'inquietante trailer del film di Eli Roth

News





08/09/2023 |

È inquietante come non mai il trailer ufficiale di Thanksgiving, pellicola horror firmata Eli Roth. Se avete qualche dubbio sul tono di questa pellicola, allora basta guardare il trailer in questione, diffuso dalla Sony Pictures, che alterna scene di una vita tranquilla ad altre piene di sangue e violenza. Un modo diretto per trasportarci in questa atmosfera creata dal regista che ha curato la sceneggiatura con Jeff Rendell



Roth e Rendell hanno prodotto il film con Roger Birnbaum.



In Thanksgiving recitano Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Rick Hoffman e Gina Gershon.



Il debutto dell'opera negli Stati Uniti è previsto per il 17 novembre, ad una settimana dal Giorno del Ringraziamento.



Questa la sinossi:

Dopo che una rivolta del Black Friday finisce in tragedia, un misterioso assassino ispirato al Ringraziamento terrorizza Plymouth, Massachusetts, il luogo di nascita della famigerata festività.