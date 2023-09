Paw Patrol: Il Super Film: diffuso il nuovo trailer internazionale

News





08/09/2023 |

La Paramount Pictures ha rilasciato il trailer internazionale di Paw Patrol: Il Super Film, nuovo capitolo cinematografico ispirato alla serie animata canadese.



La regia è di Cal Brunker che nella versione originale ha lavorato con un cast vocale straordinario composto da James Marsden, McKenna Grace, Lain Armitage, Kristen Bell, Taraji P. Henson, Kim Kardashian, Tyler Perry, Chris Rock e Jimmy Kimmel.



Sotto alla sinossi trovate la clip!



Sinossi:

Dopo lo schianto di un misterioso meteorite su Adventure City, i cuccioli della PAW Patrol acquisiscono incredibili superpoteri e si trasformano in Super cuccioli! Per Skye, il membro più piccolo della squadra, i suoi nuovi poteri sono un sogno che diventa realtà. Ma le cose si mettono male quando l'arcinemico sindaco Humdinger esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza ossessionata dal meteorite, per rubare i superpoteri dei cuccioli e trasformarsi in supercattivi. Con il destino di Adventure City in bilico, i super cuccioli devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi e Skye dovrà imparare che anche il più piccolo dei cuccioli può fare la differenza.