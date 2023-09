Priscilla: cambia la data di uscita del film di Sofia Coppola

News





09/09/2023 |

Dopo il grande successo ottenuto a Venezia, durante la Mostra cinematografica, arrivano delle novità importanti su Priscilla. Il nuovo lavoro di Sofia Coppola – come riportato da Deadline – arriverà nei cinema americani in una data diversa rispetto a quella annunciata nelle scorse settimane. Il film della A24 debutterà a partire dal 3 novembre e non più dal 27 ottobre.



Per la regista si tratta del ritorno dietro la macchina da presa tre anni dopo On the Rocks. La Coppola, che ha curato la sceneggiatura, ha adattato il libro Elvis e Io scritto da Priscilla Presley e Sandra Harmon, un’autobiografia uscita nel 1985 che raccontava del rapporto tra Elvis Presley e Priscilla. Protagonisti del film sono Cailee Spaeny e Jacob Elordi che interpreteranno appunto Priscilla ed Elvis.



Lo scorso giugno è stato diffuso il primo trailer ufficiale dell'opera che, per quanto riguarda il nostro Paese, non ha ancora una data di uscita.