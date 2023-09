Scream: Kevin Williamson chiede il ritorno di Neve Campbell

News





09/09/2023 |

Lo scorso anno, poco prima dell’estate, Neve Campbell aveva annunciato che non avrebbe recitato nel sesto capitolo di Scream. Una notizia che aveva un po’ sconvolto i fan del franchise che avevano visto l’attrice indossare i panni di Sidney Prescott nella quinta pellicola che aveva segnato la rinascita della saga. La Campbell aveva spiegato, nel corso di diverse interviste, di alcune problematiche di tipo salariale che l’avevano convinta a non accettare la proposta della produzione, con la situazione generata che l'aveva portata di fatto ad allontanarsi dal franchise del quale è stata protagonista sin dalla sua nascita.



Nel frattempo è stato annunciato il settimo capitolo, dove un possibile rientro della Campbell al momento non sembra essere previsto, anche se c’è chi chiede a gran voce un suo ritorno. Stiamo parlando di Kevin Williamson, sceneggiatore delle opere originali di Scream e produttore della saga. Intervistato all’interno del podcast Happy Horror Time ha spiegato: “Conosco bene Neve Campbell, la adoro così come adoro tutte le persone coinvolte in Scream. Tutto quello che posso dire è di pagarle ciò che le spetta, questo è quello che io farei”.



Il produttore ha poi aggiunto: “Sono sicuro che potranno trovare un accordo in grado di rendere tutti felici e spero che la cosa possa risolversi”.