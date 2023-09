Twilight of the Dead: l'ultima idea cinematografica di George Romero ha trovato il regista

News





09/09/2023 |

Era il 2021 quando era stata annunciata la volontà di trasformare in un film una delle ultime idee cinematografiche di George Romero: Twilight of the Dead. A distanza di due anni il progetto ha trovato finalmente il suo regista che corrisponde al nome di Brad Anderson. Quest’ultimo dirigerà dunque il settimo capitolo di questo franchise che sarà prodotto e finanziato dalla Roundtable Entertainment: le riprese dovrebbero partire entro la fine dell’anno – come spiegato dal portale The Hollywood Reporter.



Il soggetto di questo film era stato già realizzato da George Romero mentre la sceneggiatura è stata scritta da Joe Knetter, Robert Lucas e Paolo Zelati.



Brad Anderson, regista e produttore legato al genere horror, ha spiegato che La Notte dei Morti Viventi è stato “di grande ispirazione per me, considerando il suo valore, la sua rilevanza sociale e i mezzi con i quali è stato realizzato”.



Attualmente il cast non è stato ancora annunciato.