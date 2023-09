Il Corvo: la Lionsgate ha acquisito i diritti del reboot

News





09/09/2023 |

A distanza di trent’anni dalla sua uscita nelle sale, Il Corvo ritornerà con un reboot che per anni era stato ipotizzato ma mai portato a compimento. La Lionsgate ha infatti annunciato di aver acquistato i diritti nazionali del film diretto da Rupert Sanders e con protagonista Bill Skarsgard nei panni di Eric Draven – come riportato da Deadline.



La sceneggiatura del reboot è stata scritta dal candidato all’Oscar Zach Baylin e da Will Schneider e vedrà recitare al suo interno anche Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger.



Il Corvo – cult movie segnato dalla tragica scomparsa di Brandon Lee durante le riprese – tornerà dunque sul grande schermo con questo nuovo reboot prodotto dalla Davis Films, da Hassell Free Productions, da Electric Shadow Company e dalla Pressman Film.



Per Skarsgard arriva dunque un altro ruolo molto particolare e già conosciuto agli amanti della pellicola: in passato l'attore aveva vestito i panni di Pennywise, il malvagio essere soprannaturale della pellicola It che a cavallo tra gli anni ottanta e novanta era stato interpretato da Tim Curry.