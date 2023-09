Box Office Italia: Oppenheimer non molla la prima posizione

News





11/09/2023 |

Uscito tre settimane fa nelle sale, Oppenheimer di Christopher Nolan si conferma al primo posto della classifica box office italiana. La pellicola ha incassato 2.584.759 euro, superando i 20 milioni complessivi, ed ha resistito all'arrivo nei cinema di The Nun II di Michael Chaves che ha debuttato in seconda posizionecon un incasso pari a 2.443.806 euro. Buono anche il risultato di Io Capitano di Matteo Garrone, finito al terzo posto anche se con cifre inferiori rispetto ai due film sopra citati: l'opera, che ha ottenuto una standing ovation durante la Mostra del Cinema di Venezia, ha debuttato con 374.757 euro d'incasso. In due settimane è finito dalla seconda alla quarta posizione The Equalizer 3 - Senza Tregua di Antonie Fuqua (357.456 euro) mentre ha guadagnato un posto, risalendo al quinto, Jeanne Du Barry - La Favorita del Re di Maïwenn (308.793 euro). La sesta posizione, infine, è occupata da Tartarughe Ninja - Caos Mutante di Jeff Rowe e Kyler Spears (284.023 euro).