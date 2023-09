Box Office USA: The Nun II prende il comando della classifica

News





11/09/2023 |

Gli horror movie suscitano sempre grande curiosità nel pubblico americano e così anche The Nun II di Michel Chaves ha avuto un ottimo impatto finendo subito al primo posto della classifica box office americana. Il secondo capitolo dello spin-off di The Conjuring ha esordito al secondo posto con 32.000.000 dollari di incasso, superando The Equalizer 3 - Senza Tregua di Antoine Fuqua, ora al secondo posto con un incasso pari a 12.100.000 dollari. Quello appena trascorso è stato il week-end dei debutti: oltre a The Nun II troviamo infatti anche Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 di Nia Vardalos, al terzo posto dopo aver incassato 10.000.000 dollari), e Jawan di Atlee, quest'ultimo in quarta posizione (6.191.506 dollari). Le ultime due posizioni della classifica sono occupate da Barbie di Greta Gerwig (5.900.000 dollari) e da Blue Beetle di Angel Manuel Soto (3.775.000 dollari).