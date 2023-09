Aquaman e il Regno Perduto: il teaser trailer è in rete!

News





11/09/2023 |

Il mese di dicembre tenetevi pronti perché Aquaman tornerà nelle sale! La Warner Bros. Pictures, con una breve clip, ha annunciato che dal 20 dicembre il cinecomic con protagonista Jason Momoa farà di nuovo capolino nei cinema a distanza di cinque anni dal primo capitolo uscito nel 2018. Ma la novità non è legata soltanto alla data di uscita perché la Warner Bros., con questa clip, ha svelato anche che tra quattro giorni sarà pubblicato il primo trailer ufficiale di Aquaman e il Regno Perduto!



Nell'adattamento cinematografico tratto dai fumetti della DC Comics ritroveremo James Momoa nella parte dell'eroe marino. Quello di Momoa, però, non è l'unico ritorno, considerando che nel film tornano anche Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II e Patrick Wilson. E a questi si è unito anche Dolph Lundgren, confermatissimo nel ruolo di Re Nereus. Inoltre è stato confermato anche il ritorno di Randall Park che dunque riprende il ruolo del dottor Stephen Shin. Parlando sempre del cast, per quanto riguarda invece le new entry ecco Jani Zhao, Indya Moore e Vincent Regan.



James Wan, oltre ad essere il regista, è anche il produttore del film insieme a Peter Safran mentre la sceneggiatura è stata scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick.



Qui sotto trovate il teaser trailer!