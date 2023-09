Lubo: Franz Rogowski e Valentina Bellé protagonisti nella nuova clip

News





11/09/2023 |

Dalla 01Distribution ecco una scena di Lubo, l’opera di Giorgio Diritti che arriverà nelle sale a partire dal prossimo 9 novembre. La 01Distribution porterà il film al cinema e nella clip in questione ci mostra il protagonista Franz Rogowski e Valentina Bellé.



Il regista, per questa sua opera, ha lavorato anche con Christophe Sermet, Noémi Besedes, Cecilia Steiner, Joel Basman, Philippe Graber, Massimiliano Caprara.



Sotto alla sinossi trovate la clip!



Sinossi:

Liberamente tratto dal romanzo “Il seminatore” di Mario Cavatore edito da Einaudi, il film racconta la storia di Lubo, un nomade e un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell’esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un’invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie è morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di prendere i loro tre figli piccoli, strappati alla famiglia in quanto Jenisch, come da programma di rieducazione nazionale per i bambini di strada (Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse). Lubo sa che non avrà più pace fino a quando non avrà ritrovato i suoi figli e ottenuto giustizia per la sua storia e per quella di tutti i diversi come lui.