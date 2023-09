La Signora in Giallo diventerà un film: la Universal Pictures svilupperà il progetto

News





12/09/2023 |

La Universal Pictures ha deciso di mettere in cantiere il progetto cinematografico legato a La Signora in Giallo. Il film sarà l’adattamento cinematografico della famosissima serie televisiva resa famosa da Angela Lansbury: l’attrice ha indossato per anni i panni di Jessica Fletcher, una scrittrice amante dei gialli e allo stesso tempo perspicace detective in grado di risolvere anche i più complessi casi di omicidio.



La Signora in Giallo avrà una sceneggiatura scritta da Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo che hanno lavorato ultimamente allo script di Dumb Money. Della produzione se ne occuperà anche Amy Pascal – come riportato da Variety.



Blum e Angelo si sono uniti al progetto prima della partenza dello sciopero degli scrittori e non si metteranno al lavoro prima della fine dello stesso.



Andata in onda dal 1984 al 1996, la serie La Signora in Giallo è stata creata da Peter S. Fischer, Richard Levinson e William Link e grazie alla sua interpretazione la Lansbury riuscì ad ottenere anche la nomination all’Emmy.