Mary Jane: Rachel McAdams reciterà nello spettacolo di Broadway

News





12/09/2023 |

Rachel McAdams è pronta per Broadway e salirà sul palco recitando in Mary Janebi un’opera che sarà tratta dal libro di Amy Herzog e che sarà diretta da Anne Kauffman. La produzione partirà ad aprile 2024 con la data ufficiale del debutto e il cast aggiuntivo che verranno annunciati in seguito.



Mary Jane racconterà la storia di una madre single chiamata ad affrontare una situazione familiare impossibile e lo farà con ottimismo e umorismo.



Per Rachel McAdams si tratta del debutto ufficiale a Broadway. Primo impegno di questo genere, dunque, per l’attrice che ultimamente ha recitato nel film Are You There, God? It's Me, Margaret, commedia a tinte drammatiche diretta da Kelly Fremon Craig. L’attrice lo scorso anno aveva fatto nuovamente la sua apparizione in Doctor Strange, nel capitolo Doctor Strange Nel Multiverso della Follia dove ha indossato i panni di Christine Palmer.