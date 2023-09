La Ketchup Entertainment produrrà il nuovo Hellboy: Jack Kesy sarà il protagonista

News





12/09/2023

Hellboy tornerà presto nelle sale e lo farà grazie alla Ketchup Entertainment che ha acquistato i diritti dalla Millennium Media di Hellboy: The Crooked Man. Il progetto è in fase di sviluppo, con lo studio che ha già trovato il protagonista: sarà Jack Kesy infatti a recitare nel ruolo del personaggio principale.



Come riportato da Deadline la pellicola sarà una rivisitazione del franchise basato sull’omonimo personaggio della Dark Horse Comics, creato da Mike Mignola. Alla regia troveremo Brian Taylor e racconterà di Hellboy e di un agente del BPRD che resteranno intrappolati nelle zone rurali della regione dell’Appalachia dove dovranno affrontare The Crooked Man, un essere a guida di un gruppo di streghe.



All’interno di Hellboy: The Crooked Man reciteranno anche Jefferson White, Adeline Rudolph, Joseph Marcell, Leah McNamara, Hannah Margetson e Martin Bassindale.