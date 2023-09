The Astronaut: Kate Mara e Gabriel Luna reciteranno nel film

News





12/09/2023 |

Arrivano novità riguardanti il cast di The Astronaut, pellicola che vede protagonista Laurence Fishburne. È stato infatti svelato – come riportato da Deadline – che nel film reciteranno anche Kate Mara e Gabriel Luna. Al progetto, diversi mesi fa, era stato accostato anche il nome di Emma Roberts ma al momento l'attrice non sembra più farne parte.



The Astronaut ha una sceneggiatura scritta da Jess Varley che si occuperà anche della regia, facendo di conseguenza il suo debutto dietro la macchina da presa. La produzione è affidata alla Fuller Media di Brad Fuller e Cameron Fuller e alla Wonder Company di Eric B. Fleischman e Chris Abernathy.



La storia racconta di un’astronauta di nome Sam Walker (Mara) che torna sulla Terra dopo la sua prima missione spaziale, salvata dopo essere stata trovata all’interno di una capsula al largo della costa dell’Oceano Atlantico. In attesa di tornare da suo marito (Luna), si ritroverà posta sotto sorveglianza dalla NASA all’interno di una struttura. Quando all’esterno della stessa inizieranno a verificarsi fatti inquietanti, il sospetto che qualcosa di extraterrestre l’abbia seguita sulla Terra inizia a prendere il sopravvento.



La produzione partirà entro la fine dell'anno in Irlanda.