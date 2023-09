I Mercen4ri - Expendables: Jason Statham e Sylvester Stallone al centro della nuova clip

News





13/09/2023 |

A pochi giorni dal debutto nelle sale cinematografiche americane di I Mercen4ri - Expendables, ecco, tramite la Lionsgate, una scena in lingua originale con protagonisti Jason Statham e Sylvester Stallone. I due attori fanno parte di un cast composto anche da Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levy Tran ed Andy Garcia.



Scott Waugh è il regista di questo nuovo capitolo ed ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Kurt Wimmer, Tad Daggerhart e Max Adams.



Negli USA I Mercen4ri - Expendables uscirà il 22 settembre.



Sinossi:

Una nuova generazione di attori si unisce alle migliori star dei film d'azione al mondo per un'avventura adrenalinica all'interno di Expend4bles. Riuniti ancora una volta come una squadra di mercenari d'élite, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone sono affiancati per la prima volta da Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia.

Equipaggiati con ogni tipo di arma, e abili nell'utilizzarle, i Mercenari sono l'ultima linea di difesa del mondo, con la squadra che viene chiamata come ultima opzione. Ma i nuovi membri del team, che porteranno nuovi stili e tattiche, daranno al “new blood” un significato completamente nuovo.