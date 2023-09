La Meravigliosa Storia di Henry Sugar: il trailer italiano del film di Wes Anderson

News





15/09/2023 |

Quello tra Wes Anderson e Roald Dahl è un rapporto lavorativo di assoluto spessore. Il regista, infatti, dopo aver portato nel 2009 nelle sale Fantastic Mr. Fox, adattamento di una delle opere del compianto scrittore, ha deciso di realizzare una serie di cortometraggi basati sempre su altri racconti.



E così ecco La Meravigliosa Storia di Henry Sugar, short movie del quale oggi vi mostriamo il trailer italiano diffuso da Netflix. La clip in questione è in pieno stile Wes Anderson e colpisce per il modo in cui mette in risalto il protagonista Benedict Cumberbatch. L’attore fa parte di un cast di assoluto spessore che comprende anche Ralph Fiennes, Rupert Friend e Asa Jennings.



La Meravigliosa Storia di Henry Sugar debutterà il prossimo 27 settembre su Netflix.



Sinossi:

Un'amata storia di Roald Dahl su un uomo benestante che scopre un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare l'arte per imbrogliare nel gioco d'azzardo.