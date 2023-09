Box Office Italia: al primo posto troviamo sempre Oppenheimer

News





18/09/2023 |

A distanza di un mese dall'arrivo nelle sale italiane è sempre Oppenheimer di Christopher Nolan a dominare il botteghino. Resta invariata dunque la classifica, almeno per quanto il trio di testa, completato da The Nun II di Michael Chaves e da Io Capitano di Matteo Garrone: i tre film hanno incassato rispettivamente 1.241.743 euro, 1.066.139 euro e 401.856 euro. Al quarto posto, invece, ecco il ritorno di Barbie di Greta Gerwig (152.156 euro) con Jeanne Du Barry - La Favorita del Re di Maïwenn (149.510 euro) confermato in quinta posizione. Chiudiamo, infine, con il sesto posto di questa classifica box office legata all'ultimo weekend dove troviamo Tartarughe Ninja - Caos Mutante di Jeff Rowe e Kyler Spears: il film animato ha incassato 135.843 euro.