Box Office USA: The Nun II mantiene la testa della classifica

18/09/2023 |

L'ultimo week-end cinematografico americano ha visto la conferma al botteghino di The Nun II di Michel Chaves: dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, l'horror movie appartenente all'universo di The Conjuring ha incassato 14.730.000 dollari, superando i 56 milioni complessivi. Un ottimo risultato che gli ha permesso di resistere anche all'arrivo nei cinema di Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh che ha incassato all'esordio una cifra di poco inferiore, ovvero 14.500.000 dollari. Dalla seconda alla terza posizione è sceso intanto The Equalizer 3 - Senza Tregua di Antoine Fuqua (7.235.000 dollari) mentre ha perso due posti in classifica, scivolando al quarto posto, Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 di Nia Vardalos (4.700.000 dollari). Nelle ultime due posizioni, infine, troviamo Barbie di Greta Gerwig, risalito dal nono al quinto posto dopo aver incassato 3.965.000 dollari, e Jawan di Atlee (2.493.986 dollari).