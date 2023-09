Saw X: un uomo è in trappola nella nuova clip del film

News





18/09/2023 |

Una delle trappole mortali dell'Enigmista è al centro di questa clip in lingua originale di Saw X, online tramite la Lionsgate. Nella clip possiamo vedere un uomo legato su una sedia, con un macchinario che tiene bloccato il suo corpo e due enormi tubi che si collegano ai suoi occhi.



Il film, appartenente alla saga horror-thriller creata da James Wan, è diretto da Kevin Greutert, regista che in passato ha già diretto Saw VI e Saw 3D – Capitolo Finale.



Saw X vede Tobin Bell tornare nell'iconico ruolo di John Kramer, l'Enigmista, affiancato nel cast da Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa, Synnøve Macody Lund, Steven Brand e Michael Beach.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 26 ottobre.



Sinossi:

John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell'arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili.

Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.