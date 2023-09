Ritorno al Futuro: ad ottobre il film tornerà al cinema in 4K!

News





18/09/2023 |

Il 21 ottobre sarà il Ritorno al Futuro Day e in quel giorno lo storico primo film della trilogia degli anni ottanta tornerà nelle sale cinematografiche per una sola giornata, rigorosamente in 4K! Ad organizzare l’evento, già atteso da tutti gli appassionati, è la Nexo Digital che, tramite il proprio sito internet, presto annuncerà tutte le sale che ospiteranno l’evento.

Nel comunicato, inoltre, è riportato che “tutti gli appassionati della trilogia sono ufficialmente invitati a radunarsi davanti ai cinema italiani, indossando costumi, abiti, accessori e segni distintivi dei protagonisti di Ritorno al Futuro, postando sui social uno scatto con l’hashtag #RitornoAlFuturoDay2023”.

Sempre per chi parteciperà a questo ritorno nelle sale, verranno distribuiti dei Golden Ticket Celebrativi, "un oggetto da collezione a edizione limitata realizzato appositamente per questa uscita cinematografica".



Quella di Ritorno al Futuro è una delle saghe cinematografiche più importanti di sempre: tutti e tre i film sono stati diretti da Robert Zemeckis che ha lavorato con i protagonisti Michael J. Fox e Christopher Lloyd che hanno interpretato le due icone Marty McFly e il Dottor Emmett Brown. Il primo film uscì nelle sale nel 1985!