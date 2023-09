Wish: Angelique Cabral nel cast del film Disney

News





19/09/2023 |

Una nuova attrice è entrata a far parte del cast di Wish, pellicola animata di casa Disney: il nome è quello di Angelique Cabral, chiamata a prestare la voce a Queen Amaya. L’attrice, dunque, raggiungerà un cast attualmente composto da Ariana DeBose, nel ruolo di Asha, Chris Pine, nella parte di King Magnifico, e Alan Tudyk nel ruolo di Valentino.



Wish racconta la storia di Asha, una ragazza che esprime un desiderio dalla forza incredibile che viene esaudito da una forza cosmica.



Il film sarà diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn mentre i produttori della pellicola sono Peter Del Vecho e Juan Pablo Reyes. Chris Buck ha curato la sceneggiatura con Allison Moore e Chris Buck.



Wish uscirà il 22 novembre.