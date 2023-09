The Dutchman: anche Kate Mara nel cast del thriller movie

News





19/09/2023 |

È stato svelato il cast di The Dutchman, thriller a tinte psicologiche basato sulla rappresentazione teatrale di Amiri Baraka. Come riportato da Deadline reciteranno nella pellicola André Holland, Kate Mara, Zazie Beetz e Stephen McKinley Henderson.



La regia è stata affidata ad Andre Gaines che ha lavorato anche sulla sceneggiatura con Qasim Basir e la produzione di The Dutchman partirà il prossimo 25 settembre a New York.



La trama di The Dutchman racconta di un uomo afroamericano, benestante, e dell’incontro con una donna all’interno della metropolitana della Grande Mela. Tra i due, attratti l’uno dell’altro, scatterà una sorta di gioco del gatto con il topo che terminerà in modo violento.



L’opera è stata presentata per la prima volta al Cherry Lane Theatre di New York nel 1964 e due anni più tardi arrivò nelle sale con protagonisti Shirley Night e Al Freeman Jr.