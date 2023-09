Butchers Crossing: online il trailer internazionale del film con Nicolas Cage

News





19/09/2023 |

Dalla Sony Pictures ecco a voi il trailer internazionale di Butcher’s Crossing, pellicola diretta da Gabe Polski. Il drama movie, ambientato nel vecchio West, vede al centro della storia un uomo di nome Will Andrews, un ragazzo che deciderà di abbandonare Harvard per trasferirsi nel selvaggio West, precisamente nella città di Butcher's Crossing situata nel Kansas. In questa sua nuova parte di vita deciderà di mettere a rischio la sua sanità mentale dopo aver deciso di unirsi ad un gruppo di cercatori di bufali.



La parte del protagonista è stata affidata a Fred Hechinger e nel film troviamo anche Nicolas Cage.



Polsky ha curato la sceneggiatura con Liam Satre-Meloy e John Williams.



Butcher's Crossing uscirà il 20 ottobre in alcune sale americane selezionate.