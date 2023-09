Assassinio a Venezia: la nuova featurette ci porta nel cuore del fiilm

News





19/09/2023 |

Tramite la 20th Century Fox andiamo a conoscere da vicino Assassinio a Venezia, pellicola attualmente prresente nelle nostre sale. La clip in questione ci mostra alcune scene dell'opera e ci permette di ascoltare le parole del regista di Kenneth Branagh. Il terzo episodio della saga cinematografica è ispirato al libro La Strage degli Innocenti ed ha una sceneggiatura scritta da Michael Green.



Branagh in questo film riprende il ruolo di Poirot, affiancato da un cast che comprende anche Kelly Reilly, Jamie Dornan, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jude Hill, Emma Laird, Kyle Allen, Camille Cottin e Ali Khan. Inoltre ha un ruolo nella pellicola anche Riccardo Scamarcio.



Assassinio a Venezia è uscito nelle sale italiane lo scorso 14 settembre.



Qui sotto trovate la featurette in italiano!