Felicità: la nuova clip ci porta nel dietro le quinte del film

19/09/2023 |

In attesa del debutto ufficiale nelle sale di Felicità, il drama movie che segna il debutto dietro alla macchina da presa di Micaela Ramazzotti, ecco una clip legata al backstage in rete tramite la 01Distribution. La Ramazzotti, per questa sua opera prima, ha lavorato con un cast di spessore che comprende Sergio Rubini, Max Tortora, Anna Galiena e Matteo Olivetti.



Il film – prodotto da Lotus Production e Rai Cinema e la cui sceneggiatura è stata scritta dalla regista con Isabella Cecchi ed Alessandra Guidi – è stato in Concorso nella sezione Orizzonti Extra alla 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.



Sotto alla sinossi trovate la clip. Il film uscirà nei cinema dal 21 settembre.



Sinossi:

Il film racconta la storia di una famiglia storta, di genitori egoisti e manipolatori, un mostro a due teste che divora ogni speranza di libertà dei propri figli.

Desirè è la sola che può salvare suo fratello Claudio e continuerà a lottare contro tutto e tutti in nome dell’unico amore che conosce, per inseguire un po’ di felicità.