The Kill Room: il trailer del film con Uma Thurman e Samuel L. Jackson è online

20/09/2023 |

È stato pubblicato un nuovo trailer internazionale di The Kill Room, una pellicola dal cast interessante che comprende Joe Manganiello, Uma Thurman e Samuel L. Jackson. Il film è presentato come una commedia dark a tinte thriller e vede al centro della scena una mercante d’arte (Thurman) che collabora con un sicario (Manganiello) e con il suo capo (Jackson). I tre, venuti a contatto tramite un pusher, hanno un obiettivo: riciclare i soldi utilizzando il mondo dell’arte, dove il sicario inizierà a spacciarsi per artista. Quando però i suoi quadri diventeranno presto famosi, soprattutto per le cupe trame che richiamano gli omicidi commessi dall’uomo, tutto cambierà…



La regia è di Nicol Paone, sceneggiatrice al suo secondo film in carriera, che ha lavorato su uno script curato da Jonathan Jacobson.



Nel cast troviamo anche Maya Hawke, Debi Mazar, Mike Doyle e Matthew Maher.



The Kill Room uscirà il 29 settembre negli USA.