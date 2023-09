Bermuda: Marc Webb ha trovato il suo nuovo progetto da regista

News





20/09/2023 |

Marc Webb, regista che in passato ha lavorato al film The Amazing Spider-Man e che sta completando l’adattamento di Snow White, ha deciso di accettare la proposta della Skydance di dirigere Bermuda, action-adventure movie che, come riporta il titolo, sarà ambientato nel Triangolo delle Bermuda.



La Skydance – come riportato da Deadline – sta lavorando da tempo a questo progetto ma non ha ancora annunciato uno sceneggiatore e la questione non cambierà fin quando non terminerà lo sciopero degli sceneggiatori che ha colpito il mondo di Hollywood.



I dettagli sulla trama non sono stati rivelati anche se il portale riporta che sarà ambientato in una zona dei Caraibi dove navi e aerei spariscono di continuo. Della produzione del film se ne occuperanno David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger della Skydance.