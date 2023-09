Saw X: la storia della saga al centro della featurette Legacy

News





21/09/2023 |

Con la nuova featurette di Saw X la Lionsgate ha voluto ripercorrere un po' la storia della saga e lo ha fatto tramite le parole del regista, del cast e dei produttori. Il nuovo capitolo va ad arricchire ulteriormente il franchise creato da James Wan, chiamando in causa importanti elementi legati alla storia de L'Enigmista.



Saw X è diretto da Kevin Greutert, regista che in passato ha già diretto Saw VI e Saw 3D – Capitolo Finale.



Parlando del cast, il nuovo episodio è caratterizzato dal ritorno di Tobin Bell che indossa ancora una volta i panni dell'iconico personaggio John Kramer, ovvero l'Enigmista. Recitano inoltre nel film Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa, Synnøve Macody Lund, Steven Brand e Michael Beach.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 26 ottobre.



Sinossi:

John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell'arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili.

Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.