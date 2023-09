L'Esorcista: la storica pellicola di William Friedkin tornerà nelle sale!

News





Se il prossimo 5 ottobre arriverà nelle sale L’Esorcista – Il Credente, diretto da David Gordon Green, il mese di settembre vedrà invece il ritorno sul grande schermo de L’Esorcista. Un grande avvenimento, annunciato con un trailer in italiano dalla Warner Bros. Pictures, che ha fissato al 25 settembre il primo giorno di proiezione, con il gong che suonerà il 27.



Presentato all’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sua versione restaurata Director's Cut 4K nell’ambito della sezione Venezia Classici, L’Esorcista è la straordinaria opera di William Friedkin realizzata nel 1973. Dal 1973 al 2023 e per i suoi primi cinquant’anni ecco il regalo per tutti gli appassionati, una tre giorni cinematografica che permetterà agli appassionati di vedere il film proprio nella sua versione Director’s Cut, completamente restaurata in 4K da Warner Bros. Discovery.



Nel film L’Esorcista hanno recitato Ellen Burstyn, Linda Blair, Max Von Sydow, Lee J. Cobb, Kitty Winn, Jack MacGowran, Jason Miller.



Sinossi:

Controverso e amatissimo fin dalla sua prima uscita nelle sale, questo agghiacciante e realistico racconto di una giovane innocente posseduta da un’entità terrificante, del disperato tentativo di sua madre di salvarla, e di due sacerdoti – uno scosso da dubbi, l’altro saldo nella sua fede – che uniscono le forze per combattere il maligno, continua a lasciare gli spettatori senza fiato. Il più grande thriller soprannaturale di tutti i tempi, L’Esorcista stupisce e sconvolge come nessun altro film.