Sicario 3 potrebbe vedere la luce sempre con Benicio Del Toro protagonista

22/09/2023 |

Nel 2015 uscì nelle sale cinematografiche Sicario, pellicola con protagonisti Benicio Del Toro, Josh Brolin ed Emily Blunt che raccontava la storia di un agente dell’FBI chiamato ad affrontare il cartello della droga messicano. La pellicola, diretta da Denis Villeneuve, ebbe un ottimo impatto al botteghino, superando gli 80 milioni di euro d’incasso, un risultato che portò la produzione a realizzare il sequel, Soldado, diretto da Stefano Sollima.



A cinque anni dall’arrivo nelle sale della seconda pellicola i produttori hanno annunciato la volontà di realizzare il terzo film, chiamando in causa sempre Benicio Del Toro. L’attore è stato infatti elogiato dal produttore Basil Iwanyk: “Potrei guardare recitare Benicio in quel ruolo per ore e ore e sono in fermento per Sicario 3. Abbiamo in mente un’idea, è fantastica, ed anche se è tutto fermo non vediamo l’ora di lavorarci”.



Sicario e Soldado, quindi, verranno affiancati salvo sorprese da una terza pellicola. La sceneggiatura dei primi film è stata curata da Taylor Sheridan.