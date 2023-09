Saw X: il nuovo straordinario poster con Jigsaw

News





22/09/2023 |

È stato rilasciato in rete un nuovo meraviglioso poster di Saw X. Questa volta, al centro della locandina, ritroviamo il volto di Jigsaw realizzato con braccia e gambe e con due lame rotanti al posto degli occhi. Un poster ad effetto per proseguire la marcia di avvicinamento verso l’uscita del film.



Il nuovo capitolo va ad arricchire ulteriormente il franchise creato da James Wan, chiamando in causa importanti elementi legati alla storia de L'Enigmista. Saw X è diretto da Kevin Greutert, regista che in passato ha già diretto Saw VI e Saw 3D – Capitolo Finale. Il decimo episodio è caratterizzato dal ritorno di Tobin Bell che indossa ancora una volta i panni dell'iconico personaggio John Kramer, ovvero l'Enigmista. Recitano inoltre nel film Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa, Synnøve Macody Lund, Steven Brand e Michael Beach.



L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 26 ottobre.



Sotto alla sinossi trovate il poster!



Sinossi:

John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell'arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro. Il suo sogno svanisce quando scopre che l’intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili.

Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile.