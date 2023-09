Box Office Italia: Assassinio a Venezia si conferma al primo posto

News





25/09/2023 |

Non cambia il primo posto della classifica box office italiana che vede ancora al comando Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh. Il film ha ottenuto ancora un ottimo riscontro al botteghino, incassando 2.019.461 euro. Stabile in seconda posizione anche Oppenheimer di Christopher Nolan che con il suo milione (precisamente 1.072.282 euro) ha superato i 26 milioni complessivi di incasso nel nostro Paese. Ha esordito, invece, in terza posizione Gran Turismo La Storia di un Sogno Impossibile di Neill Blomkamp che ha portato via 887.608 euro mentre è scivolato al quarto posto The Nun II di Michael Chaves (711.886 euro). In quinta e in sesta posizione, infine, troviamo Io Capitano di Matteo Garrone (676.546 euro) e la new entry I Mercen4ri – Expendables di Scott Waugh (468.735 euro).