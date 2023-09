Box Office USA: The Nun è sempre in prima posizione

News





25/09/2023 |

Sono passati tre settimane dall'uscita nelle sale americane di The Nun II di Michel Chaves e l'horror movie è sempre in prima posizione: la pellicola appartenente all'universo di The Conjuring ha incassato 8.400.000 dollari, sfiorando i 70 milioni complessivi. Un gradino più in basso ecco spuntare I Mercen4ri - Expendables di Scott Waugh, nuovo entusiasmante capitolo della saga che ha portato via all'esordio 8.300.000 dollari, togliendo la seconda posizione al film Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh che ha incassato 6.300.000 dollari, il film è finito dunque al terzo posto. Ha perso un posto, passando dal terzo al quarto, anche The Equalizer 3 - Senza Tregua di Antoine Fuqua (4.725.000 dollari) mentre è rimasta stabile in quinta posizione la pellicola Barbie di Greta Gerwig (3.200.000 dollari). Chiudiamo, infine, con la sesta posizione dove spunta Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 di Nia Vardalos che dal quarto posto è scivolato al sesto dopo aver incassato 3.000.000 dollari.