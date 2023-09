Silent Night: annunciata la data di uscita del film di John Woo

News





25/09/2023

La Lionsgate ha annunciato la data di uscita di Silent Night, pellicola di John Woo: il film farà il suo debutto nelle sale cinematografiche americane a partire dal 1 dicembre 2023. Per il regista si tratta della seconda opera cinematografica americana dopo Paycheck, uscita quest’ultima nel 2003.



Per questo suo progetto il regista ha lavorato con un cast che comprende Joel Kinnaman, Scott Mescudi, Harold Torres e Catalina Sandino Moreno.



Silent Night vede Joel Kinnaman interpretare un padre disperato dopo la morte del suo giovane figlio, rimasto vittima durante una sparatoria tra due bande criminali, il giorno della Vigilia di Natale. Il tragico fatto cambierà la sua vita, gli toglierà l’uso della parola e lo spingerà ad addestrarsi con un unico scopo: trovare gli assassini e vendicarsi.



Woo ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Robert Archer Lynn. I produttori sono Christian Mercuri, Lori Tilkin deFelice, Basil Iwanyk, Erica Lee e John Woo. Si occuperanno della produzione la Thunder Road Films, la Capstone Studios e la A Better Tomorrow Films.