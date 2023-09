Shark 2 - L'Abisso è disponibile in Digital: ecco lo spot

News





27/09/2023 |

Disponibile su Apple Tv app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, TIMVISION, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity, Shark 2 - L'Abisso è il secondo capitolo della saga che lo scorso 3 agosto è stato portato nelle nostre sale dalla Warner Bros. Pictures. La stessa compagnia ha diffuso uno spot che ci ricorda la possibilità di poter noleggiare la pellicola.



L'opera in questione è sviluppata dalla stessa Warner e dalla CMC Pictures ed è diretta da Ben Wheatley, da una sceneggiatura di Jon Hoeber & Erich Hoeber e Dean Georgaris. Il film è prodotto da Lorenzo di Bonaventura e i produttori esecutivi sono Jason Statham, Cate Adams, Ruigang Li, Catherine Xujun Ying, Wu Jing, E. Bennett Walsh, Erik Howsam, Gerald R. Molen e Randy Greenberg.



Jason Statham torna nei panni del protagonista, affiancato nel cast principale dalla rientrante Wu Jing, da Sophia Cai, Page Kennedy, Sergio Peris-Mencheta, Skyler Samuels e Cliff Curtis.



Sinossi:

Questa estate preparatevi per una potente scarica di adrenalina con “SHARK 2 – L’ABISSO”, un’avventura da brividi che fa seguito a quella del blockbuster del 2018, portando l’azione ad un livello ancora più alto, e a maggiori profondità, tra branchi di inarrestabili Megalodonti e molto altro ancora!

Tuffatevi in acque sconosciute con Jason Statham e con l’icona globale dell’action Wu Jing che guideranno una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell’oceano. Il loro viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell’ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma. Immergetevi nell'esperienza cinematografica più elettrizzante dell'anno con "SHARK 2 – L’ABISSO" - dove le profondità dell'oceano saranno pari solo alle vette dell'emozione pura e inarrestabile!