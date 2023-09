Argylle: in rete il misterioso teaser trailer

News





27/09/2023 |

Si presenta misterioso come non mai il teaser trailer internazionale di Argylle, spy-adventure movie del regista Matthew Vaughn. Il film è definito un thriller di spionaggio arguto, che piega la realtà e che circonda il mondo ed ha un cast eccezionale, guidato da Bryce Dallas Howard e da Sam Rockwell.



Bryce Dallas Howard interpreta Elly Conway, l'autrice solitaria di una serie di romanzi di spionaggio best-seller, la cui idea di felicità è una notte a casa con il suo computer e il suo gatto, Alfie. Ma quando le trame dei libri di fantasia di Elly, incentrati sull’agente segreto Argylle e sulla sua missione di svelare un sindacato di spionaggio globale, diventano realtà, le serate tranquille a casa diventano un ricordo del passato. Accompagnata da Aiden, una spia allergica ai gatti, Elly (portando Alfie nel suo zaino) cercherà di sfuggire agli assassini che hanno deciso di eliminarla, il tutto mentre il confine tra il mondo immaginario e quello reale inizia a ridursi sempre di più.



Nel cast troviamo anche Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose and Samuel L. Jackson. Diretto e prodotto da Vaughn, da una sceneggiatura di Jason Fuchs, il film è prodotto anche da Adam Bohling, da Fuchs e da David Reid.



Il teaser trailer come dicevamo prima è misterioso: le prime immagini mostrano un gatto, mentre una voce dice “Una volta scoperto un segreto, non lasciare che il gatto esca dalla borsa”, mentre le successive vedono lo stesso felino fatto cadere nel vuoto da Aiden davanti ad una disperata Elly.



L’uscita di Argylle è prevista per il 2 febbraio.