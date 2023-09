The Palace: pubblicata la clip dal titolo Bongo

News





28/09/2023 |

Con la 01Distribution torniamo ancora una volta ad avere un piccolo antipasto di The Palace.



Il film - come riportato dalla 01Distribution - gode di importanti effetti visivi e di una tecnica di ripresa di altissimo livello. Valore aggiunto è dato dal montaggio di Hervé De Luze e dalla musica del grande compositore Alexandre Desplat. Il cast comprende Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Bronwyn James, Fortunato Cerlino, Michelle Shapa e Mickey Rourke.



La sceneggiatura è stata curata da Polanski, da Jerzy Skolimowski e da Ewa Piaskowska.



L'uscita è prevista per il 28 settembre.



Sinossi:

C’è un sontuoso castello progettato all'inizio del 1900 da un architetto mistico, un castello che si trova nelle montagne della Svizzera, nel bel mezzo di una valle innevata. È il Palace Hotel, edificio dall'atmosfera gotica e fiabesca dove ogni anno, a Capodanno, ospiti ricchi, viziati e viziosi convergono da tutto il mondo.

È il 31 dicembre 1999. È l’alba del nuovo millennio e Hansueli, devoto manager cinquantenne dell’albergo, ispeziona quasi militarmente lo staff prima dell’arrivo degli ospiti per la sera di Capodanno 2000 ribadendo che non sarà la fine del mondo. Una schiera di camerieri, facchini, cuochi e receptionist si prepara ad accogliere le assurde esigenze degli ospiti più stravaganti del globo. Le storie dei singoli personaggi danno vita ad una commedia assurda, nera, provocatoria.

È la fine del 1999, non solo l'epilogo di un secolo, ma la fine di un intero e controverso millennio.