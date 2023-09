Wish: la Disney svela il trailer ufficiale italiano

News





28/09/2023 |

Grazie alla Disney vi presentiamo il primo trailer ufficiale italiano di Wish, opera cinematografica animata diretta dal regista di Frozen e premio Oscar Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. Il film rappresenta il 62° classico d'animazione Disney e, con il trailer ufficiale, la compagnia ha annunciato che l'arrivo nelle sale sarà previsto per il 21 dicembre. Chiusura col botto, dunque, per la Disney chiamata a completare i festeggiamenti per il suo 100° compleanno con questa opera animata tutta da scoprire.

Prodotto da Peter Del Vecho e e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones, Wish vede come produttrice esecutiva Jennifer Lee che ha curato anche la sceneggiatura con Allison Moore.



Le musiche sono state curate da Julia Michaels e dal produttore/cantautore/musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice, mentre la colonna sonora è composta da Dave Metzger.



Wish racconta la storia di Asha, una ragazza che esprime un desiderio dalla forza incredibile che viene esaudito da una forza cosmica chiamata Star. Insieme dovranno affrontare un'incredibile avventura con un nemico all'orizzonte: il sovrano di Rosas, Re Magnifico



Qui sotto trovate il trailer!