The Killer: il trailer italiano del film di David Fincher con Michael Fassbender

28/09/2023

A distanza di tre anni da Mank, suo ultimo lavoro, David Fincher torna con una nuova opera dal titolo The Killer. Il film poliziesco, denso di azione, vede protagonista Michael Fassbender, inserito in un cast che comprende anche Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O’Malley e Sala Baker.



The Killer ha una sceneggiatura curata da Andrew Kevin Walker, Alexis Nolent e Luc Jacamon.



Il film arriverà su Netflix a partire dal prossimo 10 novembre e sotto alla sinossi troverete il trailer!



Sinossi:

Dopo un tragico incarico quasi fallito, un assassino affronta i suoi mandanti e se stesso in una caccia all'uomo internazionale che crede non sia affatto personale.