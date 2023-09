Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Michael Gambon, Albus Silente della saga di Harry Potter

News





28/09/2023 |

Un altro pezzo da novanta della saga di Harry Potter non c’è più. All’età di 82 anni è infatti scomparso Michael Gambon, l’attore britannico che nella famosa serie cinematografica dedicata al mago creato a livello letterario da J.K. Rowling ha interpretato Albus Silente.

Come riportato dalla famiglia, Gambon era ricoverato all’ospedale a causa di una polmonite.



Attore a tutto tondo, di cinema, tv e teatro, sul grande schermo aveva debuttato nel 1965 nel film Otello di Stuart Burge. Poche le pellicole che lo avevano visto all’opera negli anni settanta mentre è negli anni ottanta che Gambon ha iniziato a recitare con regolarità: celebre fu il film Il Cuoco, il Ladro, sua Moglie e l’Amante di Peter Greenaway. Negli anni novanta spiccarono le interpretazioni in Insider – Dietro la Verità di Michael Mann e in Il Mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton.



Nei primi anni duemila venne chiamato a sostituire Richard Harris, scomparso nel 2002, all’interno del franchise di successo Harry Potter. Gambon prese così in mano il ruolo di Albus Silente che già era stato presentato nei primi due film Harry Potter e la Pietra Filosofale e Harry Potter La Camera dei segreti. L’artista debuttò così in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, arrivando fino all’ultima opera Harry Potter e i Doni della Morte.