Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio protagonista della scena Handsome Devil

28/09/2023 |

La Paramount Pictures ha rilasciato una breve scena di Killers of the Flower Moon, nuova opera diretta dal regista premio Oscar® Martin Scorsese.



Il regista, per questa pellicola, ha curato la sceneggiatura con Eric Roth e David Grann ed ha diretto un cast stellare che comprende i premi Oscar® Robert De Niro e Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone, Jesse Plemons e Brendan Fraser.



Il film è tratto dall’omonimo best seller di David Grann ed arriverà nelle sale a partire dal 19 ottobre.



Vi lasciamo alla breve scena che vede protagonista Leonardo DiCaprio.



Sinossi:

All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio. Tratto dall’acclamato, omonimo, best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è una storia d’amore e tradimento in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.