Prey 2: il film è entrato in lavorazione?

29/09/2023

Per diverso tempo si è parlato della nascita di un progetto legato al sequel di Prey, pellicola appartenente al franchise Predator, ed ora sembra che qualcosa stia iniziando a muoversi. Secondo quanto riportato da Production Weekly, infatti, il secondo capitolo sarebbe entrato ufficialmente in lavorazione. Il portale, tra l’altro, collega la pellicola alla piattaforma streaming Hulu, così come accaduto per l'opera originale.



Altri dettagli al momento non sono noti, dunque non sappiamo ancora se dietro la macchina da presa tornerà Dan Trachtenberg e chi sarà confermato del cast originale.



Il primo film, prodotto da John Davis e Jhane Myers, ha visto recitare al suo interno Amber Midthunder, newcomer Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush e Julian Black Antelope.



Questa la trama:

Ambientato tra i Comanche 300 anni fa, Prey è la storia di una giovane donna, Naru, una guerriera feroce e altamente abile. È cresciuta all'ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che vagano per le Grandi Pianure, quindi quando il pericolo minaccia il suo accampamento, si propone di proteggere il suo popolo. La preda che insegue, e che alla fine si troverà ad affrontare, si rivelerà essere un predatore alieno, altamente evoluto e con un arsenale tecnicamente avanzato: il tutto porterà ad una feroce resa dei conti.