The Batman: il progetto è tornato a muovere i primi passi verso la realizzazione del sequel

29/09/2023 |

Come sappiamo lo sciopero degli sceneggiatori negli Stati Uniti ha di fatto obbligato diverse produzioni a fermare i progetti in cantiere, rallentando di conseguenza la tabella di marcia inizialmente creata per ogni singolo lavoro. Ora che è terminato, però, le varie macchine stanno per ripartire e dunque le pellicole fin qui in sospeso sono pronte per riprendere la loro fase di sviluppo.



Tra i vari film bloccati spicca anche il sequel di The Batman. Lo scorso giugno Collider riportava che, proprio a causa dello sciopero degli sceneggiatori, la produzione del secondo capitolo sarebbe potuta slittare nel 2024, cancellando il periodo di fine 2023 dalla lista. Al momento non si hanno aggiornamenti su quando il tutto si metterà in moto ma, come spiegato da Variety, la Warner Bros. Pictures non vede l’ora che Matt Reeves porti a termine il suo lavoro.



Il regista è stato confermato dalla Warner dietro la macchina da presa dopo il successo ottenuto dalla prima pellicola che presentava (e presenterà ancora) Robert Pattinson come difensore di Gotham City. Un Batman diverso, rispetto a quelli visti in passato, quello portato sul grande schermo dall’ex star di Twilight che ha fornito un’interpretazione molto interessante del personaggio.