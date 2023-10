Box Office: Assassinio a Venezia sempre al comando della classifica box office

News





02/10/2023

Alla sua terza settimana nelle sale italiane Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh ha mantenuto ancora una volta la prima posizione con un incasso pari a 931.905 euro. Il film ha risposto bene, riuscendo a resistere a diverse new entry che hanno caratterizzato quest'ultimo fine settimana. Al secondo posto, infatti, troviamo Talk To Me di Danny e Michael Philippou che all'esordio ha portato via 737.063 euro, seguito da un altro lungometraggio debuttante: Paw Patrol - Il Super Film di Callan Brunker che ha incassato 715.993 euro. Trova spazio al quarto posto, invece, Asteroid di Wes Anderson che ha mosso i suoi primi passi nelle sale con un incasso pari a 517.953 euro. Un'altra new entry la troviamo in quinta posizione e parliamo di The Creator di Gareth Edwards che ha messo da parte 500.079 euro mentre al sesto posto, direttamente dal secondo, troviamo Oppenheimer di Christopher Nolan (437.419 euro).