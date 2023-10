Box Office USA: Paw Patrol - Il Super Film prende la vetta

News





Anche la classifica box office americana, così come quella italiana, è stata completamente stravolta dall'arrivo nelle sale di nuove pellicole. E dopo quattro settimane The Nun II di Michel Chaves ha perso il comando, finendo al quarto posto (4.675.000 dollari): al posto dell'horror movie troviamo Paw Patrol - Il Super Film di Callan Brunker che ha incassato 23.000.000 dollari. Quello horror, e lo abbiamo spesso sottolineato, è un genere che piace sempre al pubblico e così in seconda posizione troviamo Saw X di Kevin Greutert con i suoi 18.000.000 dollari di incasso mentre un gradino più basso ha trovato la sua collocazione The Creator di Gareth Edwards che ha incassato 14.000.000 dollari. Fuori dal podio, dunque al quarto posto, abbiamo già sottolineato la presenza del secondo capitolo di The Nun il cui incasso è stato di poco superiore a quello di The Blind di Andrew Hyatt, in quinta posizione dopo aver portato via 4.139.791 dollari. È scivolato, infine, dal terzo al sesto posto Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh (3.800.000 dollari).