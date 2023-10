Napoleone: Joaquin Phoenix protagonista della nuova featurette

News





02/10/2023 |

Dalla Sony Pictures ecco una featurette in lingua originale di Napoleon, l'opera del regista Ridley Scott. La clip è interamente dedicata a Joaquin Phoenix e vede la crew parlare proprio dell'attore protagonista di questa opera.



Il regista, per questo suo nuovo progetto, ha lavorato su una sceneggiatura scritta da David Scarpa. Il film racconterà la storia di Napoleone Bonaparte offrendo uno spaccato anche sulla sua vita privata e sul rapporto con la moglie Giuseppina. Phoenix sarà Napoleone mentre il ruolo di Giuseppina di Beauharnais, la prima moglie di Napoleone, è stato affidato da Vanessa Kirby.



Nel cast, oltre ai due attori già citati, troviamo anche Ludivine Sagnier, Ben Miles, Tahar Rahim, Catherine Walker, Youssef Kerkour, Paul Rhys, Matthew Needham.



Napoleon uscirà in Italia il prossimo 23 novembre.



Vi lasciamo alla clip1