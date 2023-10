Leave The World Behind: Netflix presenta il trailer del film con Julia Roberts

News





02/10/2023 |

Tramite Netflix ecco a voi il primo trailer internazionale di Leave The World Behind, pellicola diretta da Sam Esmail, regista che ha lavorato con un cast molto interessante. Nel film, infatti, recitano nei ruoli principali Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Myha’la Herrold.



Come possiamo vedere dal trailer, il mistero avvolge la trama di questa pellicola. Il film racconta la storia di una coppia in vacanza che deve assistere all’improvviso arrivo di due estranei, un’altra coppia alla ricerca di un rifugio con l’obiettivo di sfuggire ad un attacco informatico. Dal trailer si può capire la portata dell’intervento degli hacker che andrà a destabilizzare il loro posto nel mondo.



Il regista Sam Esmail ha anche curato la sceneggiatura con Rumaan Alam.



Leave The World Behind uscirà a novembre in alcuni cinema selezionati americani e a partire dall’8 dicembre su Netflix.



Vi lasciamo al trailer!