Spawn: Jason Blum torna a parlare della possibilità data di uscita del film

03/10/2023 |

Lo scorso giugno, nel corso di un’intervista rilasciata a comicbook, Jason Blum aveva fornito un aggiornamento legato al progetto Spawn. Il produttore aveva annunciato il possibile (e desiderato) periodo di uscita, fissandolo al 2025. Un anno che ritroviamo anche nella nuova chiacchierata di Blum con comicbook.



Durante la conferenza stampa di presentazione de L’Esorcista: Il Credente, infatti, Jason Blum, alla domanda legata allo sviluppo di Spawn, ha sottolineato: “Il 2025 sarà quando il film uscirà nelle sale. Lo ribadisco”.



Altri dettagli sul progetto non sono stati menzionati, dunque non si hanno ulteriori informazioni su quello che potrà accadere nelle prossime settimane. Nel frattempo lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha rallentato diverse produzioni cinematografiche ma dalle parole di Jason Blum emerge la volontà di non rinunciare a Spawn, film che già nel 1997 aveva fatto il suo debutto cinematografico. Il reboot, dunque, potrebbe essere realizzato con la produzione destinata a partire in un futuro non troppo lontano, se consideriamo appunto come 2025 l'anno in cui la pellicola debutterà nei cinema.