L'Imprevedibile Viaggio di Harold Fry: online la scena dal titolo Aspettami

News





04/10/2023 |

Tramite la BimDistribuzione vi presentiamo una scena de L'Imprevedibile Viaggio di Harold Fry, pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Rachel Joyce: la scrittrice ha curato anche la sceneggiatura. Nel film a tinte inglesi recitano come protagonisti Jim Broadbent e Penelope Wilton con Earl Cave che completa il cast.



L'Imprevedibile Viaggio di Harold Fry è prodotto dalla Essential Cinema, dalla Free Range Films, dalla Ingenious Media e dalla Rose Pine Productions.



Il debutto nelle sale italiane avverrà il 5 ottobre.



Sotto alla sinossi trovate la scena dal titolo Aspettami.



Sinossi:

Harold è un uomo qualunque che ha sempre vissuto senza prendere iniziative e restando in disparte. Un giorno scopre che una vecchia amica è molto malata e decide di andarla a trovare attraversando a piedi l'Inghilterra. Certo che il suo eroico gesto la terrà in vita, Harold Fry intraprende un incredibile viaggio che farà scalpore conquistando tutta la nazione...

Una celebrazione della vita, un ritratto sincero dell'amore universale interpretato dal Premio Oscar® Jim Broadbent e diretto dalla regista Hettie Macdonald (Normale people) sullo sfondo della straordinaria bellezza della campagna inglese.