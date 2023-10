The Beekeper: azione e adrenalina nel trailer del film con Jason Statham

News





05/10/2023 |

Dopo Shark 2 – L’Abisso e il quarto capitolo de I Mercenari, Jason Statham il prossimo gennaio tornerà nelle sale con un film pieno di azione e di adrenalina. Stiamo parlando di The Beekeeper, opera diretta da David Ayer, il regista di Suicide Squad.



Accanto a Statham troviamo nel cast Minnie Driver, Jeremy Irons e Josh Hutcherson.



Kurt Wimmer ha scritto la sceneggiatura.



The Beekeper uscirà nelle sale italiane a partire dal prossimo 11 gennaio distribuito dalla 01Distribution che ha rilasciato il primo trailer ufficiale.



Sinossi:

In “The Beekeeper”, la brutale campagna di vendetta di un uomo assume rilevanza nazionale dopo che viene rivelato essere un ex agente di una organizzazione clandestina, i “Beekeepers”.